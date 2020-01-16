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2023年2月25日星期六
阿仙奴征李城誓保榜首 福將佐真奴冀爭標 與格列沙加化敵為友
曼聯淘汰巴塞續爭4冠 森巴兵建功 16強鬥貝迪斯
港男籃亞盃外預賽憾負蒙古 轉戰泰國冀響勝鼓
梅利連場苦戰闖4強 施維雅達速戰速決爭冠
拉莫斯退西班牙隊 稱新帥不留用
足壇快遞：李恆匯領大埔倒戈理文
SAT周六體育直播
曾以行足夢拓路向 因傷接觸物理治療 國際賽歷挫敗求雪恥
視陳傲軒成長伙伴 校園球場形影不離
D1田徑首日八創新猷 白凱文女甲跨欄締PB
體壇快訊：鄭鐵男下月領銜征亞青賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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阿仙奴征李城誓保榜首 福將佐真奴冀爭標 與格列沙加化敵為友
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