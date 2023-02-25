曼聯淘汰巴塞續爭4冠 森巴兵建功 16強鬥貝迪斯

曼聯首回合作客巴塞打和2：2，巴塞有西班牙國腳柏迪及加維因傷及停賽缺陣，去夏傳投曼聯的法蘭基迪莊首訪奧脫福球場。般奴費南迪斯於18分鐘在禁區拉跌巴迪被罰12碼，羅拔利雲度夫斯基主射中鵠，為巴塞半場領先1：0。紅魔換邊後2分鐘由費特扳平，昨23歲生日及傷癒復出的安東尼73分鐘射入反勝一球，助曼聯相隔15年再挫巴塞，並終止對方18仗不敗走勢。此外，般奴於59分鐘將球踢向倒地的迪莊，引發雙方球員衝突而被罰黃牌。曼聯領隊坦夏格稱，擊敗西甲「一哥」將令球員信心大增。

迪馬利亞戴帽 意甲雙雄出線

意甲雙雄祖雲達斯及羅馬均晉級，將分別對德甲及西甲前列的弗賴堡和皇家蘇斯達。祖雲憑迪馬利亞連中三元，作客3：0大勝早段10人應戰的南特，兩回合贏4：1；羅馬主場以2：0挫薩爾斯堡，兩回合反勝2：1；西維爾作客0：2負燕豪芬，兩回合仍贏3：2，期間曾有燕豪芬球迷衝入球場向西維爾門將迪米度域揮拳，後者避過再將對方制服交予保安。英超榜首阿仙奴在歐霸16強則對葡超士砵亭，首回合下月9日舉行，同月16日踢次回合。