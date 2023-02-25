阿仙奴征李城誓保榜首 福將佐真奴冀爭標 與格列沙加化敵為友

李斯特城vs.阿仙奴 now 621台 今晚23：00直播

阿仙奴今季英超開局不錯，雖曾在第6輪作客負曼聯，其後卻一直表現平穩，更在1個月前挫「紅魔」復仇，惟隨即在英格蘭足總盃被曼城淘汰，後於聯賽受挫愛華頓及曼城，僅能打和賓福特，一度被曼城追至同分及失落榜首。「藍月」上輪聯賽爆冷被諾定咸森林逼和，阿仙奴藉佐真奴在補時階段射門間接取得幸運入球，加上加比爾馬天尼利埋齋，作客以4：2勇擒維拉及再當一哥。

沙卡傳20萬鎊周薪續約

上仗是佐真奴在冬窗由車路士加盟阿仙奴後，三度在聯賽為新東家披甲的首場勝仗，賽後獲球會名宿伊恩胡禮稱讚道：「他經驗豐富，傳球質素很高，中場阻截對手力強，亦有後上射門能力。這一切絕對配合阿仙奴的踢法。」佐真奴於2018年由拿玻里轉會車路士，雖至今未獲英超冠軍，卻是「藍戰士」揚威歐聯、歐霸和世界冠軍球會盃的功臣，前年又助意大利隊在歐洲國家盃封王，惟他坦言「愈多錦標只會令自己對勝利更飢渴」，而阿仙奴以年輕球員為骨幹，而且亟欲爭取揚名立萬的意志，正是他願當「廠兵」的主因。

他特別提及中場新拍檔格列沙加道：「我倆過去在場中衝突不少，但他在場外是好好先生。我曾問他可去哪裡晚膳，豈料他預訂了，而且不用我付錢。我們現在時常一起大笑。」至於另一中場湯馬士柏迪則續因傷未必可對李斯特城，而布卡約沙卡據報已接近簽新約，年薪將急升至逾1000萬鎊（約9400萬港元），周薪則達20萬鎊。李城方面，領隊羅渣士證實近期受膝傷困擾的進攻中場占士麥迪臣上陣成疑，令泰利文斯的中場領軍責任更加重大。

比克福特留效拖肥 修咸頓主帥坐正

同日落後阿仙奴兩分的曼城作客般尼茅夫時，焦點是箭頭艾寧夏蘭特各項賽事共6仗只斬獲1球，並傳言會方今夏將放走約滿的隊長中場根度簡。至於周中在歐聯慘負皇家馬德里的利物浦將作客水晶宮前，守將伊巴希馬干拿迪已復操。此外，有門將比克福特簽新約至2027年的愛華頓將在主場迎戰維拉。包尾的修咸頓則落實以魯賓施利斯執教至季尾，他上場暫時領軍卻勇挫車路士，而其對手是有新帥查維加西亞「地標」領軍的尾三主隊列斯聯。