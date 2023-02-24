曼城遭萊比錫逼和失先機 英超4隊16強首戰受挫 哥帥籲抬頭爭勝

曼城此役有中場奇雲迪布尼及後衛拿樸迪缺陣，哥迪奧拿將右閘基爾獲加推前進攻，右翼馬列斯則移入中路，與根度簡策動攻勢。RB萊比錫則有上場德甲復出的進攻中場尼干古再列後備，攻堅責任落在前鋒迪姆華拿及安達施華身上，但被馬列斯於27分鐘接應根度簡以後腳妙傳射入而先落後。

萊比錫下半場先後調入中場軒歷治斯及尼干古，並藉中堅加華度爾在70分鐘頂入，其隊友中場軒歷治斯則於補時階段禁區內犯手球，惟球證和視像裁判（VAR）未有判罰，最終萊比錫以1：1逼和全場未有換人的曼城，並令「藍月」成為歐聯16強首回合表現最佳的英超球隊。此前利物浦、車路士和熱刺均告落敗，出線8強形勢被動。

萊比錫末段手球未判12碼

哥帥零調動「不變應萬變」

哥迪奧拿說：「我為球員的表現感到欣慰。出線將取決於次回合。希望我們3周後在主場做得更好。」他又回應眾愛將賽後神情失落道：「我說『何以垂頭喪氣？』抬起頭來。你們表現得很好。」曼城此役控球率達74%，12射3中也優於7射4中的萊比錫。

萊比錫教練馬高路斯形容兩軍各踢半場好波，並強調麾下能不斷向對手施壓。在歐聯累計入20球的馬列斯說：「己隊最後階段有點緊張，教練確曾提醒我們必須冷靜。」哥帥則被迫以不變應萬變，他說：「被追和後，我曾立即想過換入菲爾科頓，但考慮到當時敵軍有6將在前場，兩後衛變身翼鋒，我們須保持更多控球，或者次回合是可以瘋狂地派9個前鋒落場，但這是首回合，且對方下半場佔上風，在速度上佔先機。」

洛夫雲退出克羅地亞隊

此外，去年與加華度爾鎮守防線協助克羅地亞隊獲得世界盃季軍的洛夫雲，昨宣布退出國際賽，這名上月轉會里昂的33歲守將，於2009年開始為國上陣，披甲78次入5球，亦是「格仔兵」奪得2018年世盃亞軍的功臣。