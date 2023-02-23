足壇快遞：列斯聯聘查維加西亞

艾斯派古達出院返車

車路士隊長艾斯派古達上仗英超被踢中頭部即場入院後無大礙，球會證實這名33歲右閘前晚已出院，並曾到場觀看隊友操練。「藍戰士」近况戰績低迷，據報領隊樸達聯同新任技術總監韋維爾等管理層，昨召開緊急會議商討對策，但班主保亞利未有出席。

港女足友賽挫吉爾吉斯

香港女子足球代表隊昨在土耳其出戰最後一場土耳其盃友賽，憑梁匡蕎及湛靜雯各建一功，以2：0擊敗吉爾吉斯女足，以勝仗為今次遠征畫上句號。香港女足本月12日起程，此前先後不敵保加利亞及科索沃女足，3仗作客為備戰4月初奧運外圍賽。

新疆天山雪豹新季退賽

中甲球會新疆天山雪豹近日宣布，將退出新一季職業聯賽。新疆自2014年成立，過去曾簽入港足入籍兵伊達及基奧，但上季中甲排尾二，5年內4度降班。公告提及中國足協推出新季「參賽資格遞補原則」後，取消新疆以遞補身分留在中甲，該會認為中國足球正經歷寒冬，此刻應鼓勵投資者繼續堅守。