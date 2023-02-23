足壇快遞：列斯聯聘查維加西亞

【明報專訊】在英超陷入降班邊緣的列斯聯昨宣布，委任52歲的查維加西亞任新領隊。這名西班牙籍教頭曾在2018年1月季中接掌屈福特，帶領該隊排第14位成功護級，曾獲選英超2018年8月最佳領隊，領軍打入2019年足總盃決賽。列斯聯現23戰19分暫列19位，本月初解僱前帥謝斯馬殊，將於周六英超主場對修咸頓迎護級大戰。
艾斯派古達出院返車
車路士隊長艾斯派古達上仗英超被踢中頭部即場入院後無大礙，球會證實這名33歲右閘前晚已出院，並曾到場觀看隊友操練。「藍戰士」近况戰績低迷，據報領隊樸達聯同新任技術總監韋維爾等管理層，昨召開緊急會議商討對策，但班主保亞利未有出席。
港女足友賽挫吉爾吉斯
香港女子足球代表隊昨在土耳其出戰最後一場土耳其盃友賽，憑梁匡蕎及湛靜雯各建一功，以2：0擊敗吉爾吉斯女足，以勝仗為今次遠征畫上句號。香港女足本月12日起程，此前先後不敵保加利亞及科索沃女足，3仗作客為備戰4月初奧運外圍賽。
新疆天山雪豹新季退賽
中甲球會新疆天山雪豹近日宣布，將退出新一季職業聯賽。新疆自2014年成立，過去曾簽入港足入籍兵伊達及基奧，但上季中甲排尾二，5年內4度降班。公告提及中國足協推出新季「參賽資格遞補原則」後，取消新疆以遞補身分留在中甲，該會認為中國足球正經歷寒冬，此刻應鼓勵投資者繼續堅守。