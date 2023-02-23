曼聯回師再戰巴塞爭出線 韋格賀斯滿場飛做無名英雄 獲坦帥讚無私

曼聯vs.巴塞隆拿 now643台 明晨04：00直播

曼聯是今季唯一仍四線作戰的歐洲五大聯賽球隊，戰畢歐霸附後3日，將於在英格蘭聯賽盃決戰紐卡素爭冠，然後下月初足總盃16強主場鬥韋斯咸，以及英超作客大戰利物浦上演「雙紅會」，未來兩周隨時決定紅魔今季成功與否。

五大聯賽唯一四線作戰 紅魔迎關鍵4仗

韋格賀斯借至曼聯後各項賽事上陣10場只入1球，在上周歐霸附首回合作客巴塞，曾錯失一次單刀攻門，身高1.97米的他在爭頂卻沒優勢，曾被身高僅1.73米的加維成功爭頂。不過這名荷蘭隊長人中鋒在比賽不惜氣力「滿場飛」，做了不少逼搶及回防攔截等防務，猶如是球隊第一道防線。中場般奴費南迪斯形容對方是「無名英雄」，「作為中鋒當然希望入球，但韋格賀斯在比賽做了大量跑動和逼搶，完成球隊要求他的工作」。領隊坦夏格也稱：「韋格賀斯對球隊非常重要，他的工作令隊友表現更好和有更多機會入球。」此外，韋格賀斯與查頓辛祖近期多次串演進攻中場，一眾鋒將能勝任多個位置，令紅魔進攻更靈活。

上周歐霸附首回合，曼聯作客與巴塞打和2：2，由於不設作客入球，明仗若打和將加時，再未分勝負便互射12碼。韋格賀斯認為若能擊敗巴塞，將大大增強球員信心迎接英聯盃決賽。曼聯今季在奧脫福球場已連續17場不敗，兩名皇家馬德里舊將華拉尼及卡斯米路在上仗英超分別輪休及停賽，可養精蓄銳迎戰。大勇的拉舒福特今季已入24球，刷新生涯單季入球新高，並追平基斯坦奴朗拿度（C朗）上季在曼聯的入球數。

巴塞僅20人出征 缺柏迪加維

巴塞出征大軍只有20人，西班牙國腳孖寶柏迪及加維分別因傷及累積黃牌停賽而缺陣，位置料由沙治羅拔圖及費倫托利斯取代，隊長布斯基斯則已傷癒隨隊。羅拔利雲度夫斯基在日前西甲對卡迪斯建功，結束3場入球荒，這名34歲波蘭隊射手今季已入24球，若再入多一球，據報巴塞需向其前東家拜仁慕尼黑支付125萬歐元（約1045萬港元）浮動獎金。