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2023年2月23日星期四
皇馬重創紅軍拔頭籌 雲尼斯奧斯起孖居功 安帥：已獨當一面
拿玻里輕取10人法福 史巴列堤忌自滿
國籃荃灣主場迎哈國 新帥領軍首擊 周琦讚要求完美
傷腕字母哥復出無期礙爭東一
陳芷澄下周開季 冀亞運爭獎牌
黃澤林闖ATP美國挑戰賽正賽 惜首圈出局
體壇快訊：港隊赴波黑 世界賽爭升班
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曼聯回師再戰巴塞爭出線 韋格賀斯滿場飛做無名英雄 獲坦帥讚無私
羅馬主場圖收失地 高層否認摩連奴季尾離任
足壇快遞：列斯聯聘查維加西亞
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【明報專訊】（請看附圖）
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