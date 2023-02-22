體壇快訊：6舞者赴日爭奧運分

韋斯特布克勢登艇

34歲得分後衛韋斯特布克月初被洛杉磯湖人交易至猶他爵士，但未獲後者留用。美媒ESPN指這名九度入選明星賽的他將重返洛城，自由身加盟西岸第4的洛杉磯快艇，與利安納及保羅佐治組成三巨頭。「韋二少」曾與佐治在奧克拉荷馬城雷霆共事過兩年。另外，明星賽受腕傷的安迪度高安普傳無大礙。

史度爾缺席冬測

世界一級方程式（F1）季前測試明日起一連三日在巴林舉行，但雅士頓馬田昨公布，加拿大籍車手史度爾近日在西班牙作單車訓練時意外受傷，無緣試車。另外，去年因俄烏戰爭被哈斯車隊解僱的俄將馬斯本，上周在亞洲勒芒系列賽復出，在周日的阿布札比4小時賽與另外兩將摘亞。

IBA單方公布巴奧進程

國際拳擊總會（IBA）日前公布巴黎奧運積分計算制度，其中下月在印度新德里舉行的女子世界賽、5月在烏茲別克塔什干的男子世界賽均被納入為重點賽事。惟該會現時仍被國際奧委會吊銷會籍，美國、英國、瑞典等最少9個國家亦已表明不滿總會現由俄羅斯主導，將杯葛世界賽。