聖若瑟男拔萃決戰精英賽爭雙冠 淘汰萬鈞毅智董之英 下月演D1決賽翻版

精英賽全場時間為70分鐘，由校友兼前港腳朱兆基執教的聖若瑟，昨有傑志小將袁振謙因病避戰，曾在亞協盃為東方上陣的楊棟棋亦有傷在身，未在今屆賽事亮相，由另一傑志中場戴子軒以隊長身分獨擔大旗。聖若瑟早段受制對手嚴防，戴子軒頭頂腳踢埋門，均未破萬鈞毅智門將劉浩正的十指關。戰至完半場前兩分鐘，聖若瑟把握對手解圍不遠，由前鋒劉宇浩禁區外起腳打開缺口。不足1分鐘，趙浩喬在左路施射「省」中敵衛改變方向入網，助聖若瑟半場兩球領先。

傑志小將冀提攜聖若瑟隊友

聖若瑟換邊後續以兩邊側擊，劉宇浩在55分鐘接應傳中近門頂入梅開二度，3分鐘後再由蕭政錦上添花，終以4球終結萬鈞毅智的神奇之旅。聖若瑟自2004/05學年來首闖精英賽決賽，朱兆基稱相比爭取成績，更希望球員懂得享受足球，「球員上半場踢得還未夠『放』，到尾段才開始更敢於用球」。就讀中六的戴子軒現兼顧傑志一隊操練，他稱已習慣雙軌並行，冀用自身經驗助隊友適應大賽氛圍，「除了做好自己，還要帶起其他隊友做好事情。一些隊友沒踢球會，決賽面對更強對手或會更緊張，但相信仍有力應付」。

男拔萃射手誓雪恥

至於近7屆6次晉身4強的男拔萃，此戰雖缺少陣中唯一港超兵的港會後衛周子謙，惟有多名超級青年聯賽球員在陣下，面對六屆精英賽盟主董之英仍技高一籌。男拔萃先在25分鐘憑謝衍濤接應傳中近門撞入，半場領先1：0，趙正宇於39分鐘在禁區內抽射得手，加上曾昭灝兩分鐘後半場施冷箭「笠死」敵軍門將徐浩賢，終贈董之英3蛋。曾昭灝在今屆累積4個入球，暫獨佔射手榜首位，他稱精英賽陣容加入男乙成員後，實力更上一層樓，自信能扳回D1決賽一敗之仇，「實力上較完整，再對聖若瑟也沒有壓力」。

兩軍去年12月同於石硤尾人造草場在D1決賽交手，當時法定時間踢成1：1平手，在「灑水風波」下聖若瑟於互射12碼以5：4挫男拔萃奪冠。值得一提是，聖若瑟及男拔萃今屆已分別在籃球及排球精英賽封王，兩校在下月10日決賽將同為精英賽「雙冠王」榮譽而戰。