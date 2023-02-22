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2023年2月22日星期三
萊比錫主場挑戰曼城 兩軍剋星尼干古夏蘭特鬥射術
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港大錄取8運動員入學 謝影雪修工商管理 計劃創業
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足壇快遞：希拉爾亞冠晉8強
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撞期超青聯需小將一日兩賽 朱兆基促學體會檢討
流浪簽加納中鋒伊巴謙
體壇快訊：6舞者赴日爭奧運分
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【明報專訊】（請看附圖）
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