圓艾素遺願 紐卡素球迷籌款加納建校

《每日郵報》報道,艾素生前為英國慈善團體「Arms Around the Child」大使,他與該組織籌劃一個在加納Senya Beraku地區興建新學校的項目,並已進行中。紐卡素球迷組織「Talk of Tyneside」近日發起籌款活動,表示艾素是深受紐卡素球迷愛戴的球員,球迷在他離世後希望能做點事,以表達感激他過去為球隊的貢獻。艾素曾於2016年8月至21年7月效力紐卡素,共上陣121場入8球,今季效力土超球會哈塔斯堡,其遺體日前已運回加納首都阿克拉安葬。

利物浦班主否認賣盤

另邊廂,2010年入主利物浦的芬威體育集團(FSG),去年11月曾發聲明稱考慮引入新股東,引起賣盤猜測,但班主約翰亨利昨以電郵回覆傳媒,首次澄清無意出售球會,只是希望尋求新投資者加入,「我們是否出售利物浦?不是。是否曾跟投資者談論利物浦?是,但不會是賣盤」。然而《The Athletic》報道,FSG並非不想出售利物浦,只是過去3個月都沒收到合適報價。