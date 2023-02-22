圓艾素遺願 紐卡素球迷籌款加納建校

《每日郵報》報道，艾素生前為英國慈善團體「Arms Around the Child」大使，他與該組織籌劃一個在加納Senya Beraku地區興建新學校的項目，並已進行中。紐卡素球迷組織「Talk of Tyneside」近日發起籌款活動，表示艾素是深受紐卡素球迷愛戴的球員，球迷在他離世後希望能做點事，以表達感激他過去為球隊的貢獻。艾素曾於2016年8月至21年7月效力紐卡素，共上陣121場入8球，今季效力土超球會哈塔斯堡，其遺體日前已運回加納首都阿克拉安葬。

利物浦班主否認賣盤

另邊廂，2010年入主利物浦的芬威體育集團（FSG），去年11月曾發聲明稱考慮引入新股東，引起賣盤猜測，但班主約翰亨利昨以電郵回覆傳媒，首次澄清無意出售球會，只是希望尋求新投資者加入，「我們是否出售利物浦？不是。是否曾跟投資者談論利物浦？是，但不會是賣盤」。然而《The Athletic》報道，FSG並非不想出售利物浦，只是過去3個月都沒收到合適報價。