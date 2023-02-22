港足下月再訪大馬 初選34人首召鐘樂安

香港足球總會公布，港足將於下月20日至28日國際賽期集訓及參與兩場友賽，先在3月23日出戰首仗，但對手及地點仍待定，然後3月28日作客再遇前帥金判坤領軍的馬來西亞隊。港足去年6月初作客友賽以0：2負大馬，是主帥安達臣領軍首仗。

7外流兵入圍

醉酒違紀小將首歸隊

港足今次34人初選名單中，除了沿用出線亞洲盃外圍賽的班底，還包括茹子楠、勞烈斯及安永佳等6名外流中國聯賽球員。日前在西班牙第三級別聯賽為皇家伊倫聯入球的陳晉一，聯同潘沛軒及謝家榮，在2021年底代表港足U23到日本出賽時發生醉酒風波、被罰禁召港足一年後首獲重召。此外，安達臣首次徵召加盟東方僅兩個月、24歲蘇格蘭與香港混血後衛鐘樂安，以及曾代表港足梯隊征戰的顏卓彬、周緣德及黃皓雋首入選大港腳名單。現自由身仍未落班的中堅謝家強則落選。

足總同時公布港足U23下月在本地及海外集訓的35人初選名單，包括伍瑋謙、余在言及趙聡悟等大港腳，還有外流泰國聯賽的梁祐維。同涉醉酒風波而停召一年的葉卓文、伍家揚、鄭進泓及邵昀俊均獲重召。