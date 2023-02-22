萊比錫主場挑戰曼城 兩軍剋星尼干古夏蘭特鬥射術

RB萊比錫vs.曼城 now 643台 明晨04：00直播

國際米蘭vs.波圖 now 644台 明晨04：00直播

曼城雖在前一場英超挫阿仙奴，並以較佳得失球力壓對方重登榜首，卻在之後的聯賽反高潮，只能與「升班馬」諾定咸森林言和痛失兩分，將一哥之位拱手讓回給險勝阿士東維拉的「兵工廠」。艾寧夏蘭特今季各項賽事上陣31次入32球，當中包括連同英格蘭足總盃在內近5次上陣只斬獲的1球，故已出現曼城「入錯貨」的聲音，而明晨出征RB萊比錫正好是其正名之戰。

尼干古久休復出

迪姆華拿拾信心

夏蘭特今季歐聯分組賽兩次倒戈多蒙特射入1球，助曼城取得勝和各一，這名22歲挪威國腳亦曾在2021年效力多蒙特時，在德甲和德國盃決戰萊比錫各入兩球下，帶領球隊報捷，所以是次返回德國比賽或將如魚得水。萊比錫中堅韋利柯賓說：「迎抗夏蘭特是任何球隊後防的巨大挑戰，但勇氣可令你成功，我們今季在分組賽便曾主場挫皇家馬德里。」

萊比錫今仗料有攻擊球員尼干古復任正選，這名可司職進攻中場或前鋒的25歲球星，於去年世界盃開賽前一周膝部重傷，無緣隨法國征戰卡塔爾，而避戰98天後，於上周六德甲作客禾夫斯堡時後備復出，即交出助攻助球隊派3蛋。萊比錫教練馬高路斯稱讚受傷前已在各項賽事入16球的尼干古道：「他的回歸實在太好了。他可令球隊的攻勢更難被預測。」

尼干古在上季歐聯分組賽兩碰曼城均任正選，助球隊1勝1負，其中首回合負3：6中，他正包辦那3個入球的球員。至於去夏回巢萊比錫的前鋒迪姆華拿則在各項賽事披甲23次入11球，剛好等於去季在車路士花37場所得的「士哥」數目，一定程度上反映他已回復信心。

波圖4個月不敗 主帥倒戈國米

同日波圖作客國際米蘭時，球員時代曾是「藍黑軍」翼鋒的主帥干斯卡奧將會倒戈。波圖近4個月22仗保持不敗，其中只曾在葡超作客AC卡薩比亞一役「食白果」，惟此役至少有4名傷兵，相比於只有翼鋒祖亞昆哥利亞1名「十字軍」的國米較為吃虧。兩軍上次在歐聯交手已是2005年，而且是兩季四度交鋒，國米當年取得2勝1和1負的上風成績。