台T1聯盟爆群毆 侯活勸架同被逐

侯活該仗續肩負球隊內線重任，錄得28分、14個籃板「雙雙」數據，助桃園雲豹以120：108擊敗台啤英熊取得三連勝。然而賽事戰至最後50.3秒，雲豹球員陳孝榕持球擊中敵軍球員蔣淯安臉部，繼而發生肢體衝突；兩人隨即被在場球員隔開，但台啤助教林玠禾突然進場追打陳孝榕，令兩軍職球員加入釀成毆鬥。球證終把涉事的5名台啤職球員及6名雲豹職球員驅逐。當時已被換出的侯活雖未出手，但因勸架時擅自離開板凳，亦難逃被逐。

台啤助教遭重罰禁賽30場

T1聯盟昨公布跟進懲處，引發衝突的陳孝榕及蔣淯安，分別被罰停賽3場及1場，另各罰款5萬及2.5萬新台幣。而4名雲豹球員因出手襲擊林玠禾，同被禁賽3場及罰款5萬新台幣。林玠禾則被禁賽30場及罰款30萬新台幣，聯盟更建議台啤撤免其職務；雲豹職員劉晉良因從觀眾席衝入衝內，亦被罰停賽10場。至於侯活等7名兩軍職球員，則被裁定行為屬阻止衝突擴大，未有後續懲處。