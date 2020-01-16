字母哥領軍贏明星賽 破占士隊壟斷 塔圖破得分紀錄膺MVP

這屆明星賽續由勒邦占士及「字母哥」安迪度高安普擔任隊長，兩名隊長開賽前即場揀人，而字母哥不慎「擺烏龍」，第3輪揀人時欲選走正選摩蘭特，又以「聯盟其中一名新星、超級巨星」形容對方，他發現自己出錯後顯得尷尬，但選擇正選球員時也如願將摩蘭特收歸旗下。

即場選秀擺烏龍顯尷尬

賽前插曲未有影響字母哥隊的表現，他與隊友完成頭3節後，以158：141領先占士隊，只要字母哥隊在最後一節再入24分即可勝出，結果剛贏得三分王的李拿特遠程三分中鵠，字母哥隊以184：175擊敗占士隊，並終結占士隊5連勝。

字母哥隊的波士頓塞爾特人星將塔圖獲選為明星賽MVP，他在第三節獨得27分，打破賽事單節得分紀錄，而他全場貢獻「雙雙」55分10籃板，同時刷新單場最高得分紀錄。這座MVP獎盃以已故球星高比拜仁命名，塔圖直言獲獎別具意義，「當知道明星賽MVP獎盃是以拜仁為名時，我就告訴自己總有一天要得到它，拜仁是我的偶像，也是我最喜歡的球員」。塔圖透露受到李拿特的鼓勵，是這次打破安東尼戴維斯得分紀錄的契機，「我在最後一節已取得49分，李拿特告訴我舊紀錄是52分，鼓勵我去打破紀錄」。

字母哥出場20秒 占士半場傷退

兩隊隊長受到傷勢影響，此役上陣時間不多，手腕有傷的字母哥僅上場20秒，交出一記入樽便退下火線；占士則於上半場一記防守時，右手手指撞及籃框導致受傷，而他下半場高掛免戰牌，但他直言傷勢無礙。另外，克里夫蘭騎士日前宣布與球星路夫買斷合約，結束雙方近9年賓主關係，據報這名34歲前鋒將以自由身加盟邁阿密熱火。