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2023年2月21日星期二
紅軍迎皇馬矢志破宿命 傷兵潮退復勇 加普巴錫迪添活力
孫興慜破入球荒 熱刺扑鎚
尼馬足踝無骨折 歐聯征拜仁未絕望
多蒙特德甲六連勝 艾迪耶美掛彩
單車百萬行復辦 黃金寶首伙兒子並肩踩車
體壇快訊：陳頌文外流再有進帳
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字母哥領軍贏明星賽 破占士隊壟斷 塔圖破得分紀錄膺MVP
台T1聯盟爆群毆 侯活勸架同被逐
艾卡拉斯揚威布宜諾斯 復出首擊即奪冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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