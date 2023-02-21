紅軍迎皇馬矢志破宿命 傷兵潮退復勇 加普巴錫迪添活力

利物浦vs.皇家馬德里 now 643台 明晨04：00直播

法蘭克福vs.拿玻里 now 644台 明晨04：00直播

利物浦自2014年10月起，在歐聯六碰皇家馬德里錄得1和5負劣績，當中包括上季及2018年決賽，分別0：1和1：3飲恨，而且今季在英格蘭球壇整體成績下滑，使外界對明晨之戰不看好，惟「紅軍」過去兩場英超傷兵問題紓緩下，結果連續以2：0輕取宿敵愛華頓和前列球隊紐卡素，勢已增強球員信心。

卻奧斯曹亞文尼無緣作客

事實是上月加盟紅軍的荷蘭新兵加普，於上述兩仗為新東家取得首兩個入球，除賽後獲領隊高普大讚，連紅軍前帥賓尼迪斯亦說：「我們總是在談沙拿的威脅力，其實加普和達雲紐尼斯在敵軍後防的移動及走位都非常重要。」「肥賓」同時也提及近期傷癒復出的羅拔圖法明奴，以及迪亞高祖達都是踢法聰明的鋒將，可令紅軍未來的攻勢更多元化，但紐尼斯今仗因肩膊受傷未必披甲。

今季由紅軍青年軍擢升一隊的中場巴錫迪亦已靜靜地起革命，迄今各項賽事上陣13次雖只斬獲1球，卻因善於射門、盤扭和攔截，甚得紅軍球迷歡心，更被選為1月份球隊最佳球員。據報這名在西班牙城市維哥出生的新星，已引起「鬥牛軍」注意，同時間也因其雙親是塞爾維亞人，故此也被該國的國家隊打主意。

巴錫迪料有望對皇馬時再度擔正，與隊長佐敦軒達臣及法賓奴一起鎮守中場，與此同時，皇馬中場卻奧斯和曹亞文尼俱因傷無緣此役，令37歲老將莫迪歷的中場拍檔改為卡馬雲加和近期交出表現的丹尼施巴路斯，而前鋒賓施馬雖已復操但上陣成疑，令大勇翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞更任道重遠，而其有利之處是敵衛右閘阿歷山大阿諾特此仗若再領黃，次回合便需停賽。

拿玻里射手奧森漢可掛帥鬥法福

同日意甲一哥拿玻里將作客法蘭克福，料客軍上場聯賽末段被換出的箭頭域陀奧森漢無大礙可掛帥，而腳風大順的「法福」前鋒高路梅安尼據報獲得巴黎聖日耳門、曼聯及拜仁慕尼黑青睞。