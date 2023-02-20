76人暗星跨兩人膺入樽王

身高1.88米的麥隆此前在發展聯盟（G League）球會德拉瓦藍衣效力，至近日才跟76人簽下雙向合約。他昨首個動作便飛越兩人，將皮球觸碰籃板後反手入樽，成為首輪4名參賽者中唯一得滿分50的球員。這名後衛在第2個動作完成360度轉身加雙手大風車入樽，獲得49.8分，首名躋身決賽。在決賽首圈，麥隆再展現驚人滯空能力，以兩次拉杆完成隔人入樽；再於最後一圈穿上母校維珍尼亞蓋特城高中球衣，完成高難度的540度拉桿反手入樽，最終他再以兩次滿分力壓新奧爾良塘鵝的崔爾梅菲榮膺入樽王。

一戰成名後，麥隆表示來年樂意尋求衛冕，坦言一直渴望參賽，且能穿上高中球衣比賽別具意義，「我來自人口約1600人的小城，現在卻登上了這大舞台，真是太不可思議了」。

李拿特首揚威三分賽

至於波特蘭拓荒者星將李拿特在三分賽首度封王。佐敦克拉遜、傑士拿、悉士頓則助猶他爵士隊在主場贏得技巧挑戰賽。而明星賽今早上演，由勒邦占士隊大戰安迪度高安普隊，兩軍人腳將破天荒於賽前才會落實。

另外，克里夫蘭騎士宣布與球星路夫買斷合約，結束雙方近9年賓主關係，據報邁阿密熱火及76人皆有意簽入這名34歲前鋒。