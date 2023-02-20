國籃抵港備戰世盃外 姚明領軍荃灣鬥兩中亞隊

中國隊在姚明和新帥祖謝域的帶領下，從上海完成集訓赴港，大軍甫抵達接機大堂，即引起巿民歡呼起哄，不少人衝上前「打卡」拍照，更有女球迷突破重圍，向郭艾倫及周琦等星將送上禮物。中國隊隨後登上隊巴，前往下榻的九龍香格里拉酒店。

600門票上周15分鐘售罄

中國男籃在世盃外亞洲區最後兩仗將以荃灣體育館為主場，並於本周四（23日）晚上7時半對哈蕯克隊，以及下周日（26日）中午12時鬥伊朗隊。荃灣體育館全場最多可容納1908人，賽事最多提供1100座位，約100門票分發予本地學生入場觀賽，約600張賽事門票在上周三開賣，僅15分鐘便售罄。

前港隊代表吳華峰現於萬鈞伯裘書院任教，他昨日帶同40名學生，與一班香港籃球總會青訓學員接機。身高1.96米高的「波爾」笑言，希望學生能到場感受氣氛，「學生以為我很高，但我比起中國隊球員來說是最矮的，他們較少機會接觸中國隊等高水平的賽事。姚明是神級球員，他們自然認識，但其他現役球員要趁現在認識」。他續指， 大會將安排門票給學生觀賽，或讓學生參與義務工作。