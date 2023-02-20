陳晉一西班牙聯賽開齋助新東家奠勝 誓爭正選

陳晉一由傑志外借至西班牙足協甲組聯賽球會皇家伊倫聯後，繼本月12日作客皇家蘇斯達B隊後備入替10多分鐘處子登場後，這名20歲大港腳昨面對榜尾的卡拉奧拿於57分鐘再後備落場，出任右翼的他於83分鐘衝入禁區接應左路傳中，搶點頂入全場唯一入球，主場亮相即建功奠勝，助球隊護級戰全取3分。「一仔」入球後與場邊球迷擊掌擁抱。皇家伊倫聯以24戰30分在20隊排14位，下周日作客盧干尼斯。

首主場出賽感球迷熱情

陳晉一接受本報越洋訪問時說：「第一次在主場比賽，為球隊取得很重要的3分，雖然入場人數不多，但都感受到球迷熱情支持。」在未來一年半外借期，一仔稱目標先爭取更多上陣時間，「希望爭到踢正選，取得一些成就回港，從而證明自己及香港球員的能力」。來到西班牙大半年，一仔稱已適應當地生活，「要放更多心機學習西班牙文再進步，跟隊友溝通得更好」。

港會東方齊響港超勝鼓

港超方面，港會昨主場以2：0擊敗換邊後有後衛捷西斯領紅被逐的深水埗；東方下半場連入4球，以

4：0大勝榜尾仍未開齋的香港U23，港會與東方賽後同得21分，續排第4及5。至於晉峰則在主場與和富大埔互交白卷，分列第7和8。