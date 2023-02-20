尼馬傷足踝恐收咧 美斯罰球絕殺里爾

PSG上周中的歐聯16強首回合不敵拜仁慕尼黑後，昨返聯賽迎戰里爾有基利安麥巴比復任正選並在11分鐘開紀錄，而尼馬則於16分鐘拉開比數。及後里爾於24、58及69分鐘分別由迪亞基特、約拿芬大衛及莊拿芬班巴的入球反超。末段反撲的PSG在87分鐘由麥巴比禁區內鏟射入網扳平，再由美斯在補時階段博得罰球並親自操刀射入，助PSG絕殺里爾返勝軌，賽後24戰得57分續居首。

米蘭雙雄意甲齊勝 皇馬靠小將報捷

至於米蘭雙雄分途在意甲報捷，國際米蘭主場鬥烏甸尼斯先由前鋒盧卡古射入12碼，取個人近4個月首入球，加上米希達利恩及拿達路馬天尼斯末段各建一功，以3：1取勝，23戰得47分續居次，落後榜首拿玻里15分。AC米蘭則作客1球小勝蒙沙。

西甲方面，皇家馬德里作客2：0挫奧沙辛拿，其中18歲前鋒艾華路洛迪古斯首為一隊上陣即交出助攻，主帥安察洛堤稱會與預備組教練魯爾商討擢升這名青年軍。另外，巴西翼衛馬些路與希臘球會奧林比亞高斯解約，據報返舊會皇馬養傷。