紅魔破李城進逼榜首 拉舒福特梅開二度 連續5仗士哥

李斯特城昨仗早段反客為主，先於8分鐘由翼鋒哈維班尼斯近射被曼聯門將迪基亞撲出，再於20分鐘有前鋒伊思拿祖的頭槌再次未能攻破迪基亞十指關。結果攻勢較少的「紅魔」，反而在25分鐘藉一次反擊，由近態甚勇的前鋒拉舒福特射入先開紀錄，個人各項賽事連續5仗有入球，助球隊半場1球領先。換邊後曼聯重掌形勢，並由「福仔」在58分鐘個人梅開二度，加上查頓辛祖在4分鐘後錦上添花，終助紅魔以3球大勝李斯特城，賽後24戰得49分，追至落後次席的曼城3分，與榜首阿仙奴則相距5分但多踢1場。

10人紐卡素兩球不敵利物浦

卡利奧斯勢聯賽盃決賽把關

至於紐卡素昨晨征戰利物浦，賽前舉行儀式悼念早前在土耳其大地震遇難的舊將基斯甸艾素。而球隊於10分鐘被「紅軍」後衛阿歷山大阿諾特一次長傳撕破防線，接應的達雲紐尼斯殺入禁區輕鬆射入先開紀錄。7分鐘後，加普在禁區內接應穆罕默德沙拿的妙傳建功拉開比數，亦是這名上月來投的荷蘭國腳連續兩仗有「士哥」。22分鐘，利物浦門將艾利臣比加大腳傳予沙拿打反擊，普比棄關出禁區外欲頭槌解圍不果，情急下犯手球阻止對方單刀，被球證出示紅牌逐離場。不過，「喜鵲」在踢少1人下未再失球，最終以0：2告負，近4輪聯賽僅得3和1負，賽後23戰得41分，被阿仙奴拉開13分。而紅軍兩連勝後以22戰得35分升上第8。賽後紐卡素主帥艾迪賀維坦言為戰果失望，但不會怪責普比，又稱「麾下在10人應戰時仍不落下風鬥志可嘉」。

紐卡素下周將出戰英聯盃決賽鬥曼聯，爭取球隊自年以來首個頂級賽事錦標，惟普比屆時須停賽之餘，2號門將杜巴夫卡亦因上半季外借時曾為曼聯在此賽事披甲而不合資格，意味3號門將卡利奧斯勢臨危受命擔正。

艾斯派古達遭踢頭 清醒送院

另外，車路士昨晨主場以0：1不敵修咸頓一仗被踢中頭部受傷的後衛艾斯派古達，主帥樸達透露當時對方曾一度短暫失去意識令人擔憂，幸其後已清醒，送院檢查後已無大礙。