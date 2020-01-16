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2023年2月19日星期日
阿仙奴反克維拉 乘曼城失分返榜首 馬天尼斯補時擺烏龍 艾馬利首倒戈未竟全功
經理人證艾素土國地震遇難 終年31
曼聯賣盤截標 卡塔爾財團英首富報價
韋迪洛維斯基入圍名人堂決選
烏柏美卡奴領紅 拜仁負慕遜加柏恐失榜首
黃尹雋越野跑世界賽第93衝線
體壇快訊：奧蘇威爾斯賽8強止步
SUN周日體育賽事直播
金信煜港超首擊後備登場 認僅五成狀態 丹恩入12碼助傑志絕殺流浪
港隊反負印度 亞團賽無緣4強
男拔萃3分挫英華 挑戰賽中學組封王
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【明報專訊】（請看附圖）
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