體壇快訊：奧蘇威爾斯賽8強止步

艾卡拉斯布宜諾斯賽晉4強

世界第2的西班牙新星卡路士艾卡拉斯昨直落兩盤輕取塞爾維亞的拿祖域，打入布宜諾斯艾利斯網球公開賽4強，今早將與同胞沙柏達米拉利斯爭入決賽。至於加拿大的艾利亞施米則在鹿特丹公開賽，以2：6、4：6不敵俄將丹尼麥維迪夫，衛冕失敗。頭號種子特薛斯柏斯則早於16強不敵意籍新星史拿出局。

香川回巢櫻花首擊遭逼和

早前重返母會大阪櫻花的前日本國腳名將香川真司，昨於日職首輪後備上陣演回巢首擊，惟球隊終在主場被升班馬新潟天鵝逼和2：2。而FC東京則在關東打吡主場以2：0輕取浦和紅鑽旗開得勝。

華維迪續約畢爾包一年

畢爾包公布與59歲教練華維迪續約一年至明夏，而他們適逢創會125周年，明晨西甲作客馬德里體育會一仗，獲主隊讓出紅白主色球衣。華維迪的前東家巴塞隆拿會以榜首球隊身分，緊接迎戰卡迪斯，賽前公布簽入洛杉磯銀河的21歲墨西哥籍後衛祖利安阿拿奧祖。意甲一哥拿玻里則憑基華拉舒基利亞及域陀奧森漢連續兩場取得進帳，作客2：0贏薩斯索羅。