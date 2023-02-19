曼聯賣盤截標 卡塔爾財團英首富報價

Sheikh Jassim曾於英國留學，據報他是長年曼聯球迷，「92基金會」正是以曼聯1992年「黃金一代」成員命名。聲明表示，收購目標為令曼聯在球場內外重現昔日輝煌，強調「92基金會」完全沒有借貸，將會投資在球隊、訓練基地及球場等基建及社區發展。

據報這名卡塔爾前總理兒子的報價約45億歐元（約375億港元），若成事「紅魔」將破世界紀錄價錢出售，同時還清5.8億鎊（約54.3億港元）球會債務。此外，多間英媒報道，曾稱「終身是曼聯球迷」的70歲英國首富拉特克里夫，旗下持有的英力士集團亦已入標。

曼聯班主格拉沙家族於2005年5月以7.9億鎊（約74億港元）收購曼聯，但多年來開支轉嫁到球會致負債纍纍，令球迷常在比賽舉橫額抗議，2021年5月發生數百球迷佔領奧脫福球場示威。格拉沙家族去年11月宣布計劃出售球會。

利辛度沙比薩勢擔正鬥李城

曼聯今晚英超主場對李斯特城，中場卡斯米路將停最後一場聯賽，在歐洲賽停賽的後衛利辛度馬天尼斯及中場沙比薩可復任正選。熱刺明晨主場對韋斯咸力求避免各賽事三連敗，據報伊朗裔富豪Jahm Najafi計劃收購該會，估價約31.1億鎊（約291億港元）。

此外，曼聯舊將基斯坦奴朗拿度（C朗）昨在沙特職業聯賽交出兩個助攻，協助艾納沙主場以2：1擊敗艾塔亞文，以較佳得失球差力壓伊蒂哈德及艾沙比排榜首。