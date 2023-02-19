阿仙奴反克維拉 乘曼城失分返榜首 馬天尼斯補時擺烏龍 艾馬利首倒戈未竟全功

阿仙奴是役開賽僅5分鐘便失守，被維拉前鋒奧尼屈堅斯藉一次反擊，於左路單對單力壓「兵工廠」守將威廉沙列巴射入先開紀錄，現身力撐愛隊維拉的美國影帝湯漢斯亦被拍到在場邊興奮拍手叫好。16分鐘，阿仙奴後衛賓韋特右路傳中，敵軍後衛泰朗明斯頭槌解圍不遠，布卡約沙卡於禁區外球不着地射入扳平。戰至31分鐘，維拉由中場菲臘比古天奴接應左路傳中，於禁區內輕鬆射入再度領先，亦是這名巴西前國腳今季首個入球，助維拉半場領先2：1。

基斯活特開齋 森林逼和曼城

換邊後積極反撲的阿仙奴，於56分鐘有前鋒尼基迪亞頭槌頂中楣。5分鐘後，後衛辛真高於禁區外遠射窄角度地波破網，為球隊再扳平。77分鐘，沙卡在前場截走對手皮球再傳予中路的奧迪加特，不過這名阿仙奴隊長在12碼點附近無人看管下射斜，錯失黃金機會。直至補時階段，阿仙奴新兵中場佐真奴一記冷箭中楣，皮球反彈是役倒戈的維拉門將達米安馬天尼斯頭頂再彈入網成為烏龍球，令阿仙奴首度反超。及後球隊再藉馬天尼斯於維拉角球時棄關助攻失位，打突擊由法比奧韋拉傳予加比爾馬天尼利射入空門，最終為阿仙奴鎖定4：2勝果，結束各項賽事4戰不勝頹勢。

至於曼城今晨作客諾定咸森林，雖憑中場貝拿度施華於41分鐘接應基亞利殊的助攻遠射得手領先半場。但換邊後「藍月」久攻不下，反而於84分鐘被森林前鋒基斯活特接應基比斯韋特右路傳中，於遠柱射入空門扳平，亦是這名新西蘭國腳1月由紐卡素外借來投後首個入球。最終雙方各一言和，曼城賽後24戰得52分，踢多1場下落後阿仙奴兩分居次。

誤判致阿仙奴失分 VAR球證請辭

另外，英國職業裁判員公司（PGMOL）昨宣布球證李美臣辭職，他過去擔任英超球證長達15年，執法287場英格蘭頂級比賽，於2020/21年球季改任VAR球證。早前他在阿仙奴對賓福特一仗嚴重犯錯，未發現賓福特逼和阿仙奴的入球屬越位，終令「兵工廠」失掉兩分，隨時左右今季爭冠形勢。