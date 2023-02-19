金信煜港超首擊後備登場 認僅五成狀態 丹恩入12碼助傑志絕殺流浪

金信煜本月初加盟傑志後，經過逾兩周終獲發工作證，昨在港超聯與另一新兵、港足中堅羅素先列後備。「藍鳥」在上半場38分鐘憑明加索夫先開紀錄，惟換邊後55分鐘被港腳余在言扳平。傑志隨即在62分鐘換入金信煜，這名2013年韓職神射手首在港超落場，亦是生涯首次跟三屆韓職神射手丹恩奴域做隊友。不過身高1.97米的他明顯未在狀態，連同補時上陣34分鐘，甚少觸球或接應傳中頭槌攻門；相反41歲老將丹恩奴域先有近射中楣，並在補時階段博得12碼兼親自主射中鵠，助傑志險勝2：1，賽後12戰33分續領先理文3分排榜首。

昨仗在旺角大球場僅得1325人入場，不過作為韓國前國腳，金信煜賽後仍獲不少球迷留守場邊要求合照。他承認自去年11月初未有比賽及僅兩周正式訓練，狀態只得50%，還需時提升。丹恩則相信金信煜有更多比賽後，必定會為傑志帶來貢獻，「當他在100%狀態時，對任何對手都是非常危險」。傑志主教練朱志光承認，兩名前韓職神射手首次合作效果一般，但仍發揮一定作用，「他們都身形高大，很難做到很多跑動。不過完場前對手防守出現誤會，也是因為有金信煜與丹恩同時在場」。

理文挫南區破敗仇 曾昭達：爭冠無退路

另邊廂，理文昨憑洛迪古斯及艾華頓在下半場各建一功，作客香港仔運動場以2：0擊敗冠忠南區，報卻今季此前三戰對方皆敗之仇，暫代主帥曾昭達領軍兩連勝，他在兩個入球時均衝出球場與麾下擊掌慶祝，達sir稱在爭冠路上已「無退路」，「要同傑志爭冠軍就要贏到尾」。

今日3場港超為晉峰下午3時在青衣場對和富大埔、港會4時半於主場鬥深水埗，以及東方傍晚6時在旺角場對榜尾的香港U23。