體育

東方ABL常規賽居次

【明報專訊】香港東方昨於東南亞職業籃球聯賽（ABL）常規賽煞科戰，憑麥洛連（左）及基拔合轟52分，領銜以75：66擊敗泰國曼谷老虎，終以10勝4負排次席，下月初將戰季後賽鬥馬來西亞森美蘭金群利。

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