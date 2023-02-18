傑志中鋒金信煜勢首演 鬥流浪迎「韓戰」 朱志光：配搭丹恩不成問題 羅素可候命

港超榜首傑志今晚6時在旺角大球場對標準流浪，新加盟的韓國前國腳中鋒金信煜已完成註冊，有望為「藍鳥」首披甲，面對流浪兩名同鄉後衛迎「韓戰」。

曾出戰兩屆世界盃決賽周的金信煜，本月初加盟傑志後，這名34歲中鋒因未獲發工作證，過去兩場港超對深水埗及香港U23均未列大軍，直至昨在香港足總網頁才顯示其檔案，代表完成註冊。

傑志主教練朱志光確認，金信煜聯同另一新兵的35歲港足中堅羅素均可今仗候命，但稱二人仍需時恢復狀態，料金信煜會先列後備，「要一步一步來，否則很容易受傷。他（金信煜）在亞洲足球有一定知名度，相信球迷都想入場看他表現如何」。朱sir認為，金信煜往後有機會與丹恩奴域同場攻堅，「他們了解彼此風格和走位等，配合不成問題」。

流浪季中更換多名外援，改用亞援後成績有改善，近5仗3勝1和1負，上季效力日丙YSCC橫濱的日援神田夢實，來港後6場入6球，還有兩名韓籍後衛金旻奎與札鍾範鎮守防線，將有機會面對同鄉金信煜與丹恩奴域這兩名韓職前神射手。他們早前表示，能與祖國名將交手是榮譽，期待在場上較量。

理文作客「剋星」南區

今日另一場港超，理文下午3時作客香港仔運動場對冠忠南區。南區今季做理文「剋星」3戰皆勝，包括去年底在足總盃8強勝2：0。