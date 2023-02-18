甲一得分王聯袂挑戰賽爭標 蔡再懃傷癒 泰那歸隊 李琪望擦火花

文、圖：許嘉明

Energy的晉級之路相當驚險，他們在4強面對蕭俊傑及朱梓鎔領軍的Bolt時，永倫「得分機器」泰那因事缺席，滿貫蔡再懃則因傷免戰。不過，球隊仍憑葉耀邦取得「雙雙」32分及17個籃板，加上李琪射入5球三分並貢獻28分，終以78：76驚險取勝，拿下決賽入場券。

甲一完季多月 眾將私咧備戰亞盃外

效力東方7年的李琪，在上季甲一完季後落實離隊，他直言Energy陣中有不少球員未有埋班，或不是效力頭4球隊的隊友，但眾人分工清晰是致勝關鍵，「我們沒一起練習，頭幾場完全不夾，但透過比賽漸入佳境，大家做幾個簡單戰術，配合到就夠，不是強強聯手才能贏波」。泰那將於決賽歸隊，李琪期待三大得分王同場的化學作用，他又指自己可靠無球跑動尋找進攻機會，並幫忙策應。

李琪直言去年10月完季後，球員在港苦無比賽機會，但球員需透過實戰進步。蔡再懃亦有同感，港隊將於本月24日起出戰國際籃聯（FIBA）亞洲盃外圍賽，他指除了東方球員可參戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）外，其餘港將只能參與品牌贊助的賽事或私人聯賽維持狀態，「甲一休季接近一年，我們要依靠這些比賽維持狀態都幾可悲。去年11月剛完季出戰亞盃外的狀態不錯，希望接下來的港隊比賽打得好一點」，他又盼港隊能從蒙古和馬來西亞隊身上取得一勝，晉級正賽。

奧斯汀領銜 Power內線佔優

Energy在決賽的對手Power，在4強以108：74大勝由鄭錦興等福建球員為骨幹的Fuel。李琪和蔡再懃異口同聲指對手陣中有奧斯汀、朱亮、蔡龍德等高大內線，實力不容輕視。Power控衛許烜行認為比賽有助休季時維持狀態，下季將離開永倫的他笑言要在決賽守住泰那，又指球隊口號為「放飛自我」，盼能好好享受比賽。