拉舒福特平入球新高 近16仗入14球 助紅魔作客巴塞不敗

2：2打和巴塞隆拿。「福仔」今季各項賽事已入22球，追平其職業生涯單季最多入球數。而曼聯班主格拉沙家族賣盤入標期限於英國時間周五截止，據報卡塔爾財團至少開出50億鎊（約472.9億港元）報價。

曼聯與巴塞半場互無紀錄，下半場隨即演「入球騷」，巴塞在50分鐘由馬高斯阿朗素角球頭槌開紀錄，拉舒福特於兩分鐘後窄角度射門火速扳平，這名英格蘭國腳近16場入14球狀態大勇，他於59分鐘在角球攻勢突破傳中，撞中門前巴塞後衛祖利斯古迪擺烏龍，7分鐘內反超前。巴塞於76分鐘由拉芬夏比洛尼半傳半射扳平，終打和2：2，下周五在奧脫福球場演次回合分勝負。

柏迪傷出 加維領黃停賽

兩隊昨仗均有犯規爭議，曼聯領隊坦夏格稱，福仔一次單刀被古迪從後撞跌，應罰後者紅牌；巴塞主帥沙維則不滿費特在禁區犯手球未判12碼。不過，巴塞有中場柏迪半場傷出及加維領黃需下場停賽，次回合將缺少這兩名西班牙國腳。

5財團求購曼聯 卡塔爾出472億

另外，近日傳出卡塔爾財團有意收購曼聯後，曼聯股價一度飆升。據報預計至少有5個財團在限期前入標，包括來自卡塔爾、沙特阿拉伯、美國，以及英國首富拉特克里夫的英力士集團。另曼聯昨落實由曾在愛華頓任職27年的大衛夏里遜出任足球營運總監。