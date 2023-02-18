阿仙奴兵疲鬥維拉 阿迪達不滿隔63小時再戰

阿仙奴約於英國時間周三晚9時半結束對曼城的比賽，卻需在63小時後作客維拉，阿迪達說：「據歐聯比賽條例，當你周三晚踢罷比賽，便不能在周六中午比賽，所以我認為這該適用於任何比賽。短時間內接戰將令球員難以發揮最佳水準，而且增加受傷風險。」然而他亦無奈接受英超賽會的決定，並稱「這不關乎憂慮與否的問題，我們將會充滿力量地爭勝」。

艾馬利領維拉倒戈 曼城征森林

無緣對曼城的阿仙奴中場湯馬士柏迪或續因肌肉受傷缺席今仗，但另一中場伊美路維勢復出。維拉主帥艾馬利曾於2018年起執教阿仙奴1年半，其後領軍維拉利爾，至去年10月入主維拉，代表作是曾挫曼聯及熱刺，惟過去兩場英超連敗後暫排第11。

較阿仙奴遲2.5小時出戰的曼城將作客諾定咸森林，英足總就中場奇雲迪布尼上仗完場後，被部分阿仙奴球迷投擲水杯事件展開調查。曼城與少踢1場的阿仙奴同分，暫只有史東斯一名傷兵，相反森林「十字軍」多達10人，領隊谷巴已要求賽會准許早前被剔除大軍的守將史堤夫曲克歸隊。