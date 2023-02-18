利物浦輪換誓捕鵲 首循環破對方不敗 剋星沙拿復勇

紐卡素vs.利物浦 now 611/621 台 明晨01：30直播

利物浦是近季英超爭標熱門之一，但因主力今季不斷受傷而走下坡，踏入今年首4場聯賽更只得1分，至上場默西塞德郡打吡才在主場以2：0挫愛華頓，賽後亦只能名列第9，被多踢1場排第4的紐卡素拋離9分，爭取參加下季歐聯機會渺茫。由於「紅軍」亦已在英格蘭足總盃和聯賽盃出局，故此只餘歐聯一個錦標可爭，而下周三凌晨16強首回合主場大戰衛冕之師的皇家馬德里將不容有失，故此有報道指他們征戰紐卡素時或收起部分主將，增加失分危機。

雲迪積克勢傷癒復出

惟紅軍鋒將穆罕默德沙拿已成紐卡素心腹大患，事關今季英超首循環交手贏2：1時，沙拿便曾兩度助攻，在之前兩季主場對賽中亦各斬獲1球，而這「埃及美斯」上場對「拖肥」上半場先開紀錄，打破5場聯賽入球荒，增強信心下，甚或令前線拍檔達雲紐尼斯，以及上仗終為新東家開齋的加普有更好發揮，而中堅華基爾雲迪積克傷癒復出將如虎添翼。

紐卡素於2021年10月被沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）收購後，已共斥資逾2.5億鎊（約23.4億港元）招兵買馬，目標是爭取相隔20年重返歐聯。可是「喜鵲」雖已打入英聯盃決賽，但近6場英超錄得1勝5和只入3球的平庸成績，且今仗有中場般奴古馬雷斯停賽和祖爾韋洛克等4名傷兵，而喜訊是進攻中場米基爾阿米朗，在上仗作客般尼茅夫取得6場聯賽以來首個入球，暫以10球成為隊中最佳射手。

另外，英足總昨以利物浦和愛華頓球員上仗末段大規模對峙為由，起訴兩間球會，而默郡雙雄可在英國時間下周一回應有關起訴。現排英超尾三的「拖肥」，今晚在主場與多1分的尾四球隊列斯聯合演護級大戰，但箭頭卡維特利雲因傷避戰勢損攻力。