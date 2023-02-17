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2023年2月17日星期五
曼城奇招挫廠兵返榜首 哥迪奧拿6次師徒對決完勝阿迪達
日職今挑燈開鑼 近季班霸前鋒水手互撼
無懼雙俄戰亞運 江旻憓：做好自己
安必特破萬分里程碑 腳傷困擾戰明星賽成疑
港隊亞團賽大捷 次名晉級8強
麥洛連等4將得分上雙 東方贏森美蘭鎖定季後賽資格
體壇快訊：港隊杜市賽雙打8強盡墨
電視精選
艾迪耶美奠勝 蜂兵拆車 教練讚速度如「嗶嗶鳥」 藍戰士將帥憧憬未來
祖雲主帥冀歐霸封王下季戰歐聯
賓施馬起孖 皇馬西甲輪換派4蛋
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【明報專訊】（請看附圖）
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