日職今挑燈開鑼 近季班霸前鋒水手互撼

新一季日職今晚6時開戰，衛冕的橫濱水手作客大戰上季亞軍川崎前鋒揭開序幕。而神戶勝利船的西班牙球星恩尼斯達料在日本最後一季，以及日本前國腳香川真司回流大阪櫻花，成日職踏入30周年焦點所在。

恩尼斯達留日最後一季

日職近6季冠軍由川崎前鋒及橫濱水手包辦，分別贏得4次及2次，上季水手以2分的優勢阻止前鋒三連霸，今屆兩隊於揭幕戰相遇，雙方均有主力離隊，水手有上季日職最有價值球員（MVP）岩田智輝及正選門將高丘陽平外流，由回巢的飯倉大樹把關，前線則變動不大，上周在日本超級盃憑荷西艾巴及西村拓真各建一功，以2：1擊敗甲府風林首奪冠軍。川崎前鋒有後防大將兼隊長谷口彰悟轉戰卡塔爾聯賽，還有前鋒小林悠於季前集訓左腳趾骨折需養傷4至6周。

新潟FC橫濱回歸頂級

其他球隊增兵方面，上季第4的鹿島鹿角有一對前國腳中堅昌子源及植田直通重返母會；浦和紅鑽亦有射手興梠慎三回巢。神戶勝利船從甘美奧簽入24歲巴西前U23門將菲臘比明基拿路，明午首仗將遇借得井手口陽介回流的福岡黃蜂。至於兩支升班馬為相隔6年重返日職的新潟天鵝，以及有上季日乙神射手小川航基留隊的FC橫濱。