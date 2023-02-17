曼城奇招挫廠兵返榜首 哥迪奧拿6次師徒對決完勝阿迪達

阿仙奴近兩場英超共失5分，賽前踢少一場只領先曼城3分。哥迪奧拿昨在大戰再出奇招，將進攻球員貝拿度施華串演左閘，嚴防阿仙奴右翼布卡約沙卡；主場出擊的兵工廠賽前有壞消息，中場主力湯馬士柏迪在操練受傷未列大軍，由新加盟的佐真奴首任正選。

貝拿度施華串演左閘守沙卡

曾任曼城助教的阿迪達自2019年底接掌阿仙奴後，此前5次英超對曼城全敗。兵工廠昨仗控球率及傳球次數均佔優，卻在一次犯錯被曼城於24分鐘攻破大門，右閘富安健洋回傳乏力，被迪布尼截得再笠入出迎門將蘭斯達爾，為藍月領先1：0。阿仙奴完半場前獲爭議12碼，前鋒尼基迪亞在禁區起腳攻門後才被門將艾達臣摩拉斯撞跌，被球證安東尼泰萊判極刑，沙卡主射中鵠扳平。

哥迪奧拿於下半場61分鐘換入後衛文路爾艾簡治，讓貝拿度施華踢回右翼，回復4-3-3陣式加強前場逼搶，在72分鐘收效逼得後衛加比爾馬加希斯傳失予貝拿度，造就予左路的基亞利殊接應橫傳熨射得手，再領先2：1。藍月尾段續施壓，結果迪布尼在82分鐘右路橫傳，射手艾寧夏蘭特在禁區內一控一射鎖定勝局；另邊廂的尼基迪亞兩度頭槌皆未中目標，曼城全場僅得36.4%控球率、為哥帥英超領軍新低下，以3：1打破阿仙奴今季聯賽主場不敗身。藍月多踢一場下追至同得51分，以較佳得失球暫壓過兵工廠，自去年11月5日後重返榜首。曼城近11次英超對阿仙奴全勝，包括作客7連勝。夏蘭特今季英超22次上陣入第26球，已追平藍月名宿阿古路贏得2014/15年英超神射手的入球數。

阿仙奴被破主場不敗身

阿迪達促麾下保持冷靜

阿迪達賽後對失球方式感失望，惟稱經過昨仗後更有信心爭冠，「我們失第2球前曾有段時間壓制曼城，證明有力跟對方正面交鋒，因此我比開賽前更有信心可爭聯賽冠軍」。他續道聯賽爭標像馬拉松，「離完季仍很遠，最重要還是專注下仗」。阿仙奴名宿亨利也呼籲後輩沉着面對，「曼城在我們主場帶走3分，我希望球員保持冷靜，在之後賽事能否做出回應改善更重要」。哥迪奧拿認為，踢少一場的阿仙奴仍然是英超榜首，「我們兩、三周前面臨落後8至10分，現已追回分數，緊接還有很多賽事，球隊不可能每場都贏，對手亦一樣，所以要更有耐性及做好準備」。