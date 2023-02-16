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2023年2月16日星期四
迪莊誓領巴塞魯營降魔 客軍卡斯米路復出坐鎮中場
德甲異軍柏林聯乘勇挑戰阿積士
PSG負拜仁吞三連敗 高文再弒舊主 麥巴比兩吃詐糊
世冠盃後年擴至32隊 改4年一屆
公鹿東岸前哨戰加時力克綠軍
平治新車減重復黑 保留窄身側箱設計
體壇快訊：陳顥樺杜市賽晉次圈
電視精選
30港將月底戰亞洲盃 大美督迎歐亞好手 韋安祖：為亞運熱身
總教練重青訓 千禧後伍泰龍盼征亞運
港隊亞團賽小組賽贏台負日
港4月辦板球國際賽 疫後首次
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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