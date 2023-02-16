體壇快訊：陳顥樺杜市賽晉次圈

東方菁英盃炒晉峰上榜首

東方昨晚在菁英盃B組，憑黃皓雋在上半場梅開二度，加上後衛鐘樂安頂入加盟後首個入球，以及馬高斯、巴杜姆及小將李俊霆各入一球，在旺角大球場以

6：0大勝晉峰，賽後6戰13分，多踢一場下暫壓過少1分的傑志，升上小組榜首。

李俊威威爾斯賽一輪遊

香港球手李俊威昨於威爾斯桌球公開賽首圈第3局打出一棒70度，但未能解救「士碌架」而被英格蘭的卡靈頓反勝1分。港將即使之後1局打出一棒102度扳平，但之後連失兩局，以局數2：4落敗，與尼爾羅拔臣、丁俊暉等同一輪遊。世界冠軍奧蘇利雲曾因連續三次犯規而失局，但仍以4：3險勝蘇格蘭球手梅亞。

土國手球隊長與子罹難

國際手球聯會證實，土耳其男子隊隊長Cemal Kutahya在土敘地震中罹難，終年32歲，其5歲兒子亦喪生。二人遺體昨已由他們定居的南部城市安塔基亞移送中部家鄉下葬。Kutahya同時是土國沙灘手球隊主力，為2021年歐洲賽神射手。另外，哈塔斯堡加納籍足球員基斯甸艾素的經理人指客戶繼續杳無音訊。