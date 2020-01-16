PSG負拜仁吞三連敗 高文再弒舊主 麥巴比兩吃詐糊

PSG昨有美斯傷癒復出與尼馬攻堅，起用以16歲零343日打破歐聯淘汰賽最年輕正選紀錄的沙爾艾馬利「擔正」。這支法甲豪門在上半場受壓只得一次攻門兼未中目標，下半場53分鐘被拜仁翼鋒京士利高文撞射打破僵局，這名PSG青訓的法國國腳入球後未有慶祝。落後的PSG隨即換入麥巴比，這名射手其後兩度「食詐糊」，包括73分鐘的補射越位在先，以及完場前8分鐘門前撞射破網，因隊友紐奴文迪斯阿歷山大越位而無效，終以0：1負補時階段有班捷文柏華特兩黃一紅被逐的拜仁，首回合落後一球。京士利高文繼2020年歐聯決賽再破母會大門，生涯56仗有入球均不敗。拜仁下月9日在主場迎次回合。

PSG去年46場比賽只輸4場，踏入2023年11仗已5負，法國盃、法甲及歐聯失利錄得三連敗，今屆每場歐聯都有失波，不過麥巴比仍充滿信心地說：「我們尾段能令對手陷入困境，只輸0：1，只要態度積極及保持健康，球隊仍然有機會晉級」。然而，PSG過去6次在歐聯首回合落敗後均出局，拜仁近12次首回合勝出都能晉級。

熱刺敗走米蘭 干地信能反勝

AC米蘭於另一場16強憑巴謙戴亞斯初段建功，主場以

1：0小勝熱刺。領隊干地完成切除膽囊手術後領軍連敗，揚言次回合返主場可扭轉劣勢。