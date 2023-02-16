迪莊誓領巴塞魯營降魔 客軍卡斯米路復出坐鎮中場

曼聯領隊坦夏格去夏上任後，一直視阿積士舊部法蘭基迪莊為頭號目標，惟追逐兩個月求購不成，原因眾說紛紜，如巴塞欠薪、他童年夢想為效力巴塞、不願加盟今季只能參與歐霸的曼聯等。結果這名25歲荷蘭國腳隨巴塞於歐聯分組賽排第3出局，要轉戰歐霸，還在淘汰賽附加賽抽中持續扯上關係的曼聯，遇上昔日在阿積士共事的坦夏格帶領球隊。不過，迪莊留隊後今季上陣26場有22次正選，已成球隊主力之一，巴塞主帥沙維稱，迪莊近期正值最佳狀態，因為獲得信心，「我看到上任後表現最好的迪莊，踢得很開心、瀟灑和有自信，他感受到自己在球隊的重要性」。

兩軍大勇惟均陣容不整

巴塞踏入2023年在各項賽事11戰全勝，曼聯在世界盃後15仗12勝2和1負。不過雙方此役均陣容不整，巴塞有隊長中場布斯基斯及翼鋒奧士文尼迪比利養傷，紅魔除中場基斯甸艾歷臣及麥湯米尼成「十字軍」，還有後防主力利辛度馬天尼斯及拜仁慕尼黑借將中場沙比薩，分別在歐霸及歐聯分組賽累積3面黃牌而要停賽一場。

曼聯中後場兵源緊絀下，有在英超因領紅被逐停賽3場的卡斯米路復出做「雷霆救兵」。紅魔求購迪莊失敗後改為羅致卡斯米路，在隊中作用漸立竿見影，這名30歲巴西國腳今季在陣時，紅魔在英超平均每場取得2.3分及僅失0.7球，他未有正選或缺陣時只得1.4分及失2.1球。此外，這名前皇家馬德里中場自2016年來19次對巴塞，取得9勝4和6負，不敗率達68%，包括上兩季西甲作客均能取勝，其對賽經驗將是紅魔能否打破歷來5次造訪魯營球場均不勝（2和3負）的關鍵。

兩軍主帥賽前亦識英雄重英雄，沙維指曼聯目前正值佳態，讚揚有出色領隊及陣容；坦夏格也稱喜歡沙維領軍的比賽風格，這名荷蘭籍教頭坦言，深受已故荷蘭及巴塞球王告魯夫的足球哲學影響，「他在球員和教練時代總是跳出框架思考，以冒險方式帶來具觀賞性的足球」。巴塞體育總監佐迪告魯夫則笑言，巴塞與曼聯的對決，更像是場歐聯賽事。