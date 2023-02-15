車路士忘卻低潮衝蜂 英媒稱樸達帥位仍穩 敵軍比寧咸曾拒挖角

多蒙特vs.車路士 now643台 明晨04：00直播

車路士在上月花約2.9億鎊（約27.7億港元）再擴軍，但當中不包括屢捲「上車」傳聞的比寧咸，德國《圖片報》指這名英格蘭國腳覺得車路士組軍方針混亂，包括高價搶購相同位置的安素費南迪斯，即使夏季也無意加盟。事實上「藍戰士」的轉會投放，並未轉化在成績上，上仗賽和韋斯咸固然欠運，但也不能否認夏維斯與祖奧菲歷斯位置重疊，場上欠缺領袖指揮攻守等缺陷。翼鋒梅迪歷更被揭讚好一段批評後衛古古列拿的帖文，反映更衣室內氣氛或一般。

有關車路士增兵的另一討論點，來自他們修改歐聯大軍名單。早前會方加入費南迪斯、梅迪歷與菲歷斯，犧牲了分組賽攻入兩球的奧巴美揚，而中堅班洛特巴迪亞舒尼未獲註冊，亦令樸達要另覓堤亞高施華的拍檔。對樸達來說可幸的是，英媒指「車仔」班主保亞利等高層對他仍充滿耐性，不急於季內易帥。

另一邊廂，多蒙特年輕中鋒尤素法莫高高上周德甲鬥雲達不來梅時傷出，昨確認足踝問題需休養6周，但抗癌復出的施巴斯坦賀拿等足以填補空缺。「蜜蜂兵團」在歇冬後已在本土賽六連勝，當中6仗全數正選、交出兩入球兩助攻的祖利安白蘭特，據報獲會方提續約。

奇兵布魯日賓菲加狹路相逢

此外，兩支分組賽奇兵亦會同時間互撼，主場的比甲球隊布魯日因聯賽戰績不佳，近月辭退前帥賀夫堅斯，但連同史葛柏加接掌後的7仗，他們近10仗只得1勝。是役倒戈賓菲加的烏克蘭射手耶梅卓克，今季各賽事21場僅入兩球，表現未如理想。客軍連同外圍賽已跨季連續11場歐聯賽事不敗，是役有望追平波圖在2003至04年創下的葡超球隊紀錄。前鋒干卡路拉莫斯上周傷癒後備上陣，有望明晨復任正選。至於安素費南迪斯離隊後的空缺，近仗可見暫由捷昆奴墮後客串。