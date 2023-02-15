體壇快訊：傅家俊無緣威爾斯正賽

國羽亞團賽旗開得勝

亞洲羽毛球混合團體錦標賽昨於阿聯酋迪拜揭幕，毋須爭取蘇迪曼盃資格的中國隊雖派副選球員出戰，仍在分組賽首戰場數5：0大勝烏茲別克隊。同組的韓國隊則橫掃新加坡隊。印尼、印度、泰國及馬來西亞隊亦旗開得勝。

艾卡拉斯傷癒戰布宜諾斯賽

有「新拿度」之稱的西班牙新星卡路士艾卡拉斯養傷近3個月，明於布宜諾斯艾利斯網球公開賽復出，在16強面對塞爾維亞的耶利。後者昨首圈直落兩盤擊敗意大利的霍尼尼。至於鹿特丹公開賽，波蘭籍5號種子侯卡錫首圈苦戰3小時擊敗艾吉過關。

法拉利AM新季戰車亮相

法拉利昨公布今季世界一級方程式（F1）戰車「SF-23」（圖），摩納哥籍車手陸奇尼擲毫贏隊友辛尼斯，可即席在意大利的廠方賽道試駕兩圈，並稱新戰車控制順滑。新任領隊華蘇亞相信「躍馬」有力爭奪總冠軍。雅斯頓馬田亦發布「AMR23」，被指外形與去年紅牛戰車「RB18」相近，由阿爾派過檔的艾朗素則有信心這支英國車隊可爭標。