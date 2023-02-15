黃尹雋認贊助風波礙應戰 盼盡快了結專注訓練

前日迎來27歲「牛一」的黃尹雋，透露原計劃在全馬初段緊隨特邀跑手，惟最終事與願違，終以2小時25分59秒成本地亞軍，而紀嘉文則以2小時24分45秒成本地冠軍。

黃尹雋坦言除了名次，還要在渣馬跑出時間提升國際田聯分數，繼而接近巴黎奧運資格。與Nike仍有合約的他，在渣馬穿起李寧牌裝備上陣，他在IG帖文坦承受品牌風波影響，令其壓力大增，「自己有嘗試跟對方探討解決辦法，但得到嘅答覆只係對方不當一回事，再到比賽前的強硬回應。自己都完全無心情比賽，甚至有唔落場打算」。

迎27歲生日 「已到不可忽視生計年紀」

蘇慧音力撐 冀贊助商予充分支援

黃尹雋稱自己處理方法或非最好，但稱作為全職運動員，渴望衝擊更好成績，不能只有產品支援，更要顧及多方面，「27歲，已經到一個唔可以忽視生計的年紀」。他又表示希望事情可盡快解決，令其可安心重投訓練，準備4月的比賽。

前年為港隊在東京奧運奪得乒乓球女團銅牌的蘇慧音，昨在社交網力撐黃尹雋，稱多個項目的香港運動員仍有資源不足問題，希望贊助商可給予充分支援，並表示「職業運動員係一個事業，唔係興趣班，希望大家多多理解、尊重同支持」。