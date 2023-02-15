阿仙奴爭標路迎難關不怠曼 亨利讚沙卡脫歐國宴客陰霾 寄語「場上不應仁慈」

阿仙奴vs.曼城 now611/621台 明晨03：30直播

榜首的阿仙奴近况下滑，包括上輪迎戰賓福特因球證誤判而痛失兩分在內，已各項賽事3戰不勝，明晨硬撼落後3分但踢多一場的曼城，勢成爭標最關鍵一戰。身為球隊名宿的亨利賽前不忘力撐母會，而對上一次「兵工廠」奪冠，正是他以主力身分協助球隊在2003/04年球季以不敗神話封王之時。他表明希望看到球隊可一騷19年之癢，並特別點名後輩布卡約沙卡，大讚這名21歲翼鋒踢法漸見成熟，「他明顯已走出陰霾，在場上表現非常好，且有決定戰局的能力」。不過，他又直言沙卡在場上的肢體言語不夠侵略性，認為對方「若要做一名偉大的球員，在場上就不應仁慈」。此外，是役阿仙奴續有加比爾捷西斯、艾利尼、伊美路維及雷斯尼爾遜列「十字兵」。

曼城方面，上仗半場因傷退下火線的首席射手艾寧夏蘭特已復操，但主帥哥迪奧拿稱仍需觀察其狀况，待賽前才決定對方正選與否。兩軍近6次交手「藍月」取得全勝，包括今季英格蘭足總盃第四圈淘汰對方，今仗主帥哥迪奧拿再次面對昔日副手阿迪達領銜的阿仙奴，他直言是非常重要的一戰，但認為在英超任何事都可發生，無論是役誰勝誰負，接下來都仍有一段路才到終點。

不過，哥帥日前以利物浦名宿謝拉特當年跣腳而間接失冠的經典場面做例子，力撐曼城過去的英超錦標不應被褫奪，頓成外界熱話。他昨在記者會上向對方公開致歉，承認自己「愚蠢地說了冒犯的言辭」。

哥帥就譏謝拉特跣腳致歉

馬斯克再傳有意收購曼聯

另外，曼聯班主格拉沙家族賣盤再有新進展，據報球隊名宿碧咸將加入英國首富拉特克里夫的英力士集團的收購陣營，與來自美國及中東的財團爭奪。彭博社報道，卡塔爾投資局擬在未來數天內正式出價競標，至於Tesla行政總裁馬斯克亦再傳有意斥資收購。隨多個收購消息流出，在美國上市的曼聯（美：MANU）昨於盤前一度升逾5%。