曼城輕取維拉迎大戰 夏蘭特半場傷出 撼阿仙奴上陣成疑

曼城被英超賽會起訴違反財政公平條例後首度出戰，開賽4分鐘便由洛迪卡斯簡迪接應馬列斯開出角球頭槌破網，夏蘭特在21分鐘門前失機後，於39分鐘橫傳助攻予根度簡撞射建功，加上馬列斯射入12碼，「藍月」上半場已領先3球，終以3：1擊敗有奧尼屈堅斯61分鐘「破蛋」的維拉，在上輪聯賽不敵熱刺後重返勝軌，賽後22戰48分、多踢一場落後阿仙奴3分，兩隊將於後日凌晨在酋長球場合演榜首大戰。

不過，夏蘭特昨仗僅上陣45分鐘，領隊哥迪奧拿確認這名挪威隊射手勇戰受傷，「夏蘭特被踢了一腳，感覺不太好，領先3球下我們不想冒險，球隊會在日內檢查評估其傷勢」。曼城若下仗擊敗阿仙奴，將以較佳得失球升上榜首，但哥帥稱：「我會完成所有英超比賽才看排名，當有球隊（阿仙奴）取得超過50分排榜首，代表他們表現實在出色」。

阿仙奴失球越位在先 球證認錯

另邊廂，阿仙奴日前英超主場被賓福特逼和1：1，就客軍入球疑越位，視像裁判（VAR）球證李美臣被指未有畫線就判入球有效。英國專業裁判員公司（PGMOL）日前發聲明，由英超前球證韋比代表發言承認，這仗及白禮頓作客對水晶宮的VAR均出現「人為錯誤」，向阿仙奴及白禮頓致歉。

PGMOL證實，今輪英超VAR兩度出現人為錯誤，包括賓福特前鋒艾雲東尼頂入扳平阿仙奴一球時，VAR球證李美臣只有檢查中堅賓諾克是否越位，忽略中場基斯甸洛加特或身在越位位置，結果未有畫線就判入球有效；白禮頓對水晶宮有佩華斯艾斯度比倫在上半場入球被指越位「食詐糊」，但VAR球證約翰布魯克斯「畫錯線」，選擇水晶宮後衛湯堅斯為最後一人，實為包了越位的馬克古希，故入球應有效。

美臣去年9月曾將紐卡素對水晶宮時的入球誤判為無效，被罰一周不能擔任VAR工作。據報韋比今日將召開英超球證會議，討論避免同類錯誤再發生。