體壇快訊：港隊亞團賽鬥台爭首勝

217跑手膺渣馬「超級千金」

第25屆渣打香港馬拉松日前圓滿舉辦，在今屆獎金加碼下，賽會前晚公布於男子3小時以內（sub 3）及女子3 小時30 分以內（sub 3：30）完成全馬的香港挑戰組跑手共有217人，包括151名男將及66名女將，成為「超級千金先生／小姐」，每人將獲1萬港元特別獎金。

白禮頓前帥曉頓接掌加納

64歲的愛爾蘭隊名宿曉頓，昨被委任為加納隊教練，將在下月主場迎戰安哥拉隊的非洲國家盃外圍賽「地標」領軍。曉頓球員時代司職後衛，曾效力熱刺、韋斯咸和賓福特，執教生涯曾領軍紐卡素和白禮頓等。另外，日本隊繼早前確認下月28日與哥倫比亞隊「拍跳」後，昨落實下月24日先主場友賽烏拉圭隊。

加拿大女足取消罷踢行動

東京奧運女子足球冠軍加拿大隊，日前就被削減計劃及薪酬公平問題上提出將會罷工，惟球員工會指加拿大足協認為罷工屬非法，且球員們「無法承受加拿大足球對我們個人行為所帶來的風險」後，令該隊決定取消罷工及復操。她們將於周四作客對美國隊。