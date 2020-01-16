吳易昺達拉斯賽封王 首中國男單球手揚威ATP巡迴賽

決賽反勝伊斯拿

排名急升至58位創新高

吳易昺前日在達拉斯公開賽4強賽，反勝世界排名第8的頭號種子美國好手費利斯，個人職業生涯首挫世界前十球手。昨晨決戰37歲的另一美籍好手伊斯拿，吳易昺雖先負6：7 （4：7），但及後連贏7：6（7：3）、 7：6（14：12），盤數2：1反勝是役開出44個發球直接得分（Ace）的伊斯拿，成為史上首名在ATP巡迴賽揚威男單的中國球手。

吳易昺說：「為祖國和自己都創造了歷史，我為此感到驕傲……請大家繼續期待中國男子網球，我們會為你們帶來更精彩表現。」這次勝利令其世界排名升至第58位，而過去3年受傷病困擾的他，此前一度排名跌至1869位。伊斯拿亦稱讚對方道：「我數不清曾打了多少個決勝分。他的表現是不可思議的，有非常好的網球天賦。」

吳易昺去年底曾來港參加香港國際網球挑戰賽，並擊敗過三項大滿貫得主的瑞士名將華雲卡，戰至季軍戰以盤數1：2僅負費利斯。