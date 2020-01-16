PSG擺脫頹勢不求仁 麥巴比回歸操練 料偕美斯復出抗敵

新歲戰績下滑 主帥認近况堪憂

今年元旦對PSG來說是分水嶺，事關此前他們今季各項賽事未嘗一敗，卻在元旦日法甲作客敗走朗斯，至今10戰5勝1和4負，而過去兩場連敗，令教練加迪亞坦言：「我不憂慮的話，便會是怪事。迎戰拜仁正令我憂心，球迷現在怒氣冲冲，我們必須保持頭腦清醒。」PSG急走下坡被指與基利安麥巴比於本月初觸傷大腿缺陣息息相關，惟據報這名未完全康復的法國隊前鋒已復操兩天，明晨碰拜仁慕尼黑或會提早重返大軍充當救兵，而他也鼓勵隊友道：「讓我們保持強大和團結一致。」

尼馬傳與小將高層鬧不和

梅拿放話「藝術足球須暫停」

至於因腿筋輕傷避戰上場聯賽負摩納哥的美斯料可復出，伙拍尼馬攻堅，惟後者被指上仗比賽期間，曾斥責進攻中場域天拿及年輕前鋒伊基迪基表現欠佳，又盛傳與巴西同胞的守將馬昆賀斯，一起與球會總監甘波斯激烈吵架。身為隊長的馬昆賀斯沒澄清事件，卻說：「隊長並非需為球隊負上全責的人物。即使未有掛上隊長臂章，隊內還有很多領袖，他們都可發言和下決定。」

至於在2020年歐聯決賽挫PSG的拜仁則已從低谷爬升，這支德甲一哥經歷今年首3戰連和後，近期於聯賽及德國盃三連捷兼攻入11球，其中打破4個月入球荒及連續兩仗「士哥」的湯馬士梅拿說：「拜仁每年都應該身處歐聯決賽，我不知道有哪支球隊想對我們。PSG固然鼎鼎大名，美斯、麥馬比及尼馬能踢出令人興奮的美麗足球，但當遇上我們就屬不幸，他們的藝術足球便須暫停。」拜仁此仗勢有上月加盟的右閘祖奧簡斯路和門將恩尼森馬擔正，而上場聯賽停賽的甘美治則會復出坐鎮中場。至於後衛班捷文柏華特，則據報獲會方提續約。