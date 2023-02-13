皇馬五奪世冠盃 雲尼斯奧斯起孖 安察洛堤讚不斷進步

翼鋒雲尼斯奧斯於13和69分鐘開齋及埋齋，隊友中場費達歷高華維迪則在18和58分鐘破門，加上大腿傷癒復出的前鋒賓施馬亦在54分鐘獲雲尼斯奧斯助攻得手，令第5次闖入決賽的皇家馬德里，以5：3擊敗有前鋒韋圖獨取兩球的決賽新丁希拉爾。

皇馬五闖決賽皆奪魁，較第2的巴塞隆拿多兩次；另連同世冠盃前身的洲際盃在內，皇馬揚威世界達8次，難怪安察洛堤說：「我們非常高興，因已8次成為世界冠軍球會。這次勝利將對我軍今季餘下時間有鼓舞作用。雲尼斯奧斯不斷進步和更有效率，他差不多在所有比賽都有斬獲，每仗都為球隊製造不同。」此外，「肥安」稱除非被皇馬革職，否則不會離隊，疑否認有望接掌巴西隊新帥。至於法林明高則在季軍戰以4：2挫艾阿里。

賓施馬美斯麥巴比爭最佳男足

另外，國際足協（FIFA）公布年度最佳男足球員最後三強，其中早前已奪金球獎的賓施馬大熱入圍，他將與去年底領阿根廷隊奪世界盃的美斯，以及昔日法國隊戰友基利安麥巴比爭奪獎項。