皇馬五奪世冠盃 雲尼斯奧斯起孖 安察洛堤讚不斷進步

【明報專訊】歐洲代表皇家馬德里在世界冠軍球會盃決賽例不虛發，昨藉翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞梅開二度兼交出助攻，在摩洛哥以5：3挫亞洲代表的沙特阿拉伯班霸希拉爾，將奪標紀錄改寫為5次，教練安察洛堤賽後稱讚當選賽事最佳球員的雲尼斯奧斯不斷進步及更有效率。
翼鋒雲尼斯奧斯於13和69分鐘開齋及埋齋，隊友中場費達歷高華維迪則在18和58分鐘破門，加上大腿傷癒復出的前鋒賓施馬亦在54分鐘獲雲尼斯奧斯助攻得手，令第5次闖入決賽的皇家馬德里，以5：3擊敗有前鋒韋圖獨取兩球的決賽新丁希拉爾。
皇馬五闖決賽皆奪魁，較第2的巴塞隆拿多兩次；另連同世冠盃前身的洲際盃在內，皇馬揚威世界達8次，難怪安察洛堤說：「我們非常高興，因已8次成為世界冠軍球會。這次勝利將對我軍今季餘下時間有鼓舞作用。雲尼斯奧斯不斷進步和更有效率，他差不多在所有比賽都有斬獲，每仗都為球隊製造不同。」此外，「肥安」稱除非被皇馬革職，否則不會離隊，疑否認有望接掌巴西隊新帥。至於法林明高則在季軍戰以4：2挫艾阿里。
賓施馬美斯麥巴比爭最佳男足
另外，國際足協（FIFA）公布年度最佳男足球員最後三強，其中早前已奪金球獎的賓施馬大熱入圍，他將與去年底領阿根廷隊奪世界盃的美斯，以及昔日法國隊戰友基利安麥巴比爭奪獎項。