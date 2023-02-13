紅軍打吡迎愛華頓爭勝翻身 加普認處逆境誓開齋

今季成績急速下滑的利物浦，明晨在英超默西賽德郡打吡主場大戰愛華頓。上月加盟「紅軍」的前鋒加普承認，在球隊處掙扎期間來投，不利自己適應，但強調已劍指在英國首場打吡戰開齋。

無悔加盟迎挑戰

利物浦今季因傷兵不斷而諸事不順，先在去年底的英格蘭聯賽盃出局，踏入今年，英超連同亦告「畢業」的足總盃共7仗僅1勝，其間六度掛帥但無入球和助攻的加普備受抨擊，這名在世界盃表現可人的荷蘭國腳說：「當你加入一支處於強勢的球隊時，一切都會順利，相反便會出現不易適應的問題，但這會迫使你改進。」23歲的他續稱無悔投「紅軍」，他說：「當可加盟這重量級球會時，我便不用等上5年了！我視之為挑戰，首要任務是爭取入球及交出助攻。眼前是我在英國的首場打吡戰，我已急不及待披甲。」

利物浦現於英超列中游，被「四哥」紐卡素拋離12分，參戰下季歐戰勢危，愛華頓則在新帥戴治領軍下，上場英超以1：0力挫阿仙奴，但目前仍排尾三，比紅軍更須搶分。戴治回應紅軍領隊高普應否被同情道：「他當然不需要同情。我的焦點也只會在愛華頓。」「拖肥」此役有箭頭卡維特利雲因腿筋受傷上陣成疑。